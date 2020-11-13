習近平赴江蘇南通考察　了解長江沿岸環境治理及禁捕退捕情況

11月12日（周四），在上海出席浦東開發開放30周年慶祝大會後，中共中央總書記、國家主席習近平赴江蘇考察調研。 當日下午，他首先到南通市五山地區濱江片區，考察當地推進長江岸線環境綜合治理、實施長江水域禁捕退捕等情況，並與市民交流。

習近平赴江蘇南通考察調研期間與當地市民交流。（新華社）

據了解，五山地區濱江片區是南通的標誌，是長江南通段重要的生態腹地和城市發展的重要水源地。自2016年以來，南通對五山地區濱江片區進行生態修復，區域內累計關停「散亂污」企業203間、搬遷住房2508處、拆除河道周邊各類違建6.5萬平方米，騰挪修復岸線5.5公里。五山地區目前已成為南通的生態綠色廊道和城市客廳。

習近平表示：「我在1978年來過五山地區，對壯闊的長江印象特別深刻。這次我來調研長江經濟帶和長三角一體化發展，專門來看看這裡的環境整治情況，過去髒亂差的地方已經變成現在公園的綠化帶，確實是滄桑巨變啊！這樣的幸福生活是你們親手建設出來的，是大家一起奮鬥出來的。」

習近平隨後還前往南通博物苑，參觀張謇生平介紹展陳，了解張謇「實業救國」、發展教育和社會公益事業的事蹟。

（綜合報道）