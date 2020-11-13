余茂春：「一國兩制」名存實亡　美對台政策有必要重新考慮

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的智囊、美籍華裔學者余茂春近日在接受採訪時指，中共在香港實施國安法已使美國認識到香港的「一國兩制」是名存實亡。 他認為，在某種程度上，中國是把香港的「一國兩制」做為樣辦給台灣看。「現在一國兩制徹底失敗，美國的對台政策首先要考慮的就是對一國兩制的重新估價。如果香港的一國兩制是虛幻的承諾，對台政策的一塊基石就不存在，當然有重新考慮的必要。」

余茂春被指是蓬佩奧身邊重要的對華政策顧問，受到中國輿論關注。（網絡圖片）

余茂春還形容香港是「中國政府政策的犧牲品」，稱「中國看似強大，但實際上虛弱」。此前被問及「若解放軍攻台美國將採取什麼行動」時，余茂春曾表示，美國「堅決反對任何單方面使用武力來解決雙方之間的爭端的做法」。他說，他不會對「假設性的問題」做出猜測，但是可以肯定的是，美國的回應將是「堅決的」。

蓬佩奧則於當地時間周四（12日）公開稱，「台灣不是中國的一部分，過去35年美國兩黨政府都遵循這一點」，引起各界高度關注。對於台灣問題，中國官方多次強調，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。中國外交部發言人汪文斌在周五（13日）的記者會上，批評蓬佩奧的涉台言論是出於一己的政治私利，置中美兩國人民根本利益於不顧。

對於余茂春在白宮的角色，《環球時報》總編輯胡錫進表示，余茂春對中國國家道路形成之不易、對中共越來越深地融入高速發展的中國社會、與人民休慼與共缺少現實的感受。他離開中國太早了，那個時候中國還太弱了，年輕人和知識分子滿腦子對西方全是崇拜，缺少後來逐漸形成的辨別力。

胡錫進認為，余茂春受到了網上一些極端聲音的誤導，他以為那些極端聲音就是中國民間受到壓抑的真正呼喊。但如果連中共與西方執政黨有着性質上的根本區別、中共早已深度嵌入、融入中國社會、從外部打擊中共就是打擊中國都搞不清楚，這樣的人就是偽學者、政治投機分子。

另據美媒披露，美國政府對華戰略轉向，幕後推手之一就是余茂春。中國一些網民曾炮轟他是「漢奸」、「蓬佩奧的狗頭軍師」。繼被母校重慶永川中學「除名」，余茂春早前又遭安徽故鄉余氏家族痛斥，將其逐出族譜。