RCEP簽署儀式11月15日舉行　澳洲冀中國遵守協議並改善澳中關係

第四次《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）領導人會議即將在11月15日早上舉行，成員國預料在會後舉行協定簽署儀式。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，期望協議能有助改善澳中緊張關係。

圖為2019年11月4日，泰國舉行第三次RCEP領導人會議，印度當時亦在席。（Getty）

RCEP會議即將在越南舉行，伯明翰表示，期望中國不單要履行細節，亦要忠於協議精神，同時期望有關協議，能有助改善澳中的緊張關係。

中澳關係自2019年起漸趨冷淡，雙方就太平洋島國的影響力發生衝突，澳洲指責中國企圖影響當地政治，莫里森（Scott Morrison）政府亦支持向中國就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）展開調查。中國在4月宣布抵制澳洲商品，並向澳洲進口貨品實施關稅，被視為是向澳洲進行報復。

澳洲現可透用RCEP提供的方便，與中方重開滯停已久的對話。

RCEP由東盟10國發起，並邀請包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭共15國參加。印度原先接受邀請，但最終退出。RCEP預料在15日稍後簽署，若生效將成為全球最大規模的自貿協定。協議亦是中國首份簽署的多邊自由貿易協議。