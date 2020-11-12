中國首款單人飛行器亮相：最大飛行高度1000米　航程20公里

11月10日，中國運載火箭技術研究院發布消息稱， 該院14所已經成功研製中國首個單人滑板式飛行器。 據稱，該飛行器最大載重80千克，航程20公里，最大飛行高度達到1000米。

中國首款單人飛行器可解決高空作業、災害快速救援等方面的難題。（微博@中國航天科技集團）

從飛行器的實拍照片可以看出，該飛行器兩側設置有腳站立的平台，中間的上殼體下方，設置有飛行發動機，發動機所需燃料來自燃料背包，總重量不超過30千克。

該飛行器由動力系統、控制系統和結構系統組成。操控人員直立站在滑板車上可以利用重心進行綜合調控滑板，配合操縱手柄控制滑板。

動力系統由5台微型渦輪發動機以及燃油背包等組成。據介紹，採用數量如此多的發動機，主要目的是提高飛行安全性，降低飛行事故率。

中國首款單人飛行器更多細節曝光（點擊大圖瀏覽）：

據悉，該飛行器不僅可以實現個人快速低空飛行，還能應用於高空作業、消防救災、複雜地形人員搜尋與急救等方面，同時也可以作為無人投送平台，在應急支援、貨物自動投送等方面發揮作用。

另有分析指，如果未來這款單人飛行器發展出軍用版本，增加載重量，並進一步提升飛行性能，將更適合解放軍特戰部隊大規模採用的。與現有的特種作戰載具相比，它的速度更快，隱蔽性更好，更加適合悄無聲息、從空中跨越障礙飛行到敵後實施特種作戰。