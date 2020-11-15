中國第5款新冠疫苗進入3期臨床試驗　將在烏茲別克進行

據新華網英文版11月14日消息，烏茲別克斯坦政府近日對媒體表示，由安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司研發的新冠疫苗將在烏茲別克開展三期臨床試驗。這是中國第五個進入三期臨床試驗的候選疫苗。

據新華網英文版11月14日消息，烏茲別克政府近日對媒體表示，由安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司(以下簡稱「智飛龍科馬」)研發的新冠疫苗將在烏茲別克開展三期臨床試驗。這是中國第五個進入三期臨床試驗的候選疫苗。

早在今年4月，中國就曾應烏茲別克政府邀請，派遣工作組赴烏茲別克協助開展疫情防控工作。（資料圖片）

消息還稱，這款疫苗已經被運送至烏茲別克，幾位中國專家也已到位，他們將負責監測志願者並培訓烏茲別克醫生。

據中國新聞社新疆分社公眾號「絲路新觀察」早前報導，烏茲別克疫情防控工作指揮部一位專家稱：「如果志願者出現任何並發症或不良反應，將免費為其治療。另外，新冠疫苗接種志願者還可獲得相應補助。」早些時候，烏國創新發展部部長易卜拉欣·阿卜杜拉赫莫諾夫在接受烏茲別克電視台第24頻道采訪時表示，中國產新冠疫苗的安全性要遠遠高於其他的同類疫苗。

據路透社消息，截至11日，烏茲別克已經有超過69000人確診新冠費用，死亡人數589人，近期單日新增病例約200人。烏茲別克曾兩度在全國範圍內實施封鎖，但暫無再次封鎖計劃，烏茲別克總統米爾濟約耶夫曾指示官員要學習在大流行狀態下生活和工作。