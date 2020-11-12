新冠疫苗｜國藥Ⅲ期試驗好於預期　藥監局受理復星醫藥輝瑞疫苗

國藥集團近日在官方微信公眾號發文，透露中國生物研發的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗已進入最後的衝刺階段，試驗各項數據均好於預期。 另一方面，復星醫藥在周四（12日）亦發公告，稱獲授權在兩岸四地開發的新冠疫苗，已收到國家藥品監督管理局臨床試驗註冊審評受理。據了解，復星醫藥的新冠疫苗，就是美國製藥公司輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的mRNA疫苗，官方稱有效預防率超過90%。

國藥集團中國生物新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗阿布扎比現場。（國藥集團供圖）

國藥集團表示，中國生物在各個國家展開的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗得到當地政府的大力支持及充分肯定，正在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，接種志願者有超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍。國藥集團稱，當地政要鼎力支持，帶頭接種疫苗，並且均表示對中國生物新冠疫苗的安全性、有效性及Ⅲ期臨床試驗充滿信心。

國藥集團強調，中國生物將嚴格按照相關程序推進疫苗研發，不會省略任何一個研發環節，確保提供安全性最好的疫苗。

輝瑞疫苗的設計圖片。（路透社）

復星醫藥則指，截至今年10月，現階段針對mRNA疫苗許可及區域內（中國大陸及港澳台地區）研發的累計投入約為6619萬元人民幣。截至本公告日，全球範圍內尚無基於mRNA技術平台研發的針對新型冠狀病毒的預防性疫苗獲得上市批准。該款疫苗為預防用生物製品，擬主要用於18歲至85歲人群預防新型冠狀病毒肺炎，已經分別在美國、德國、阿根廷、巴西、南非和土耳其等國處於Ⅲ期臨床試驗，並獲得美國食品藥品管理局快速通道審評認證。

（綜合報道）