【新冠疫苗】台3款疫苗將進行二期臨床試驗　網上招募2萬名受試者

台灣自主研發的3款新冠肺炎疫苗即將進入2期臨床試驗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（11日）宣布，為加速疫苗臨床試驗，指揮中心建立受試者網上登記平台，即日起至月底的20天內，公開招募至少2萬名受試者。 據《聯合報》報道，平台開通後不到2小時，登記人數已破千人，形容報名非常踴躍。《香港01》記者到上述平台查看，截至11日下午5時46分，已有超過2800人登記。

陳時中下午在記者會中表示，3款候選疫苗已進入臨床試驗，第一期臨床試驗陸續將完成，準備進入二期臨床試驗，但因二期所需受試者人數多，登記者未必都被納入試驗範圍，因此即起成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」。

根據介紹，參與者應年滿12歲。若未滿20歲也可由本人登記，但在實際接種前，應該取得法定代理人同意。若有病情不穩定的慢性病、免疫功能低下或免疫系統疾病者、最近1個月接受大手術、正在進行癌症治療或嘗試受孕、懷孕、餵母乳女性等，則不建議登記。

台灣3款疫苗即將結束第一階段臨床試驗。（網上圖片）

指揮中心研發組副組長吳秀梅指出，該平台將於11月11日至11月30日開放登記，目標募集2萬人以上，以儘早達成疫苗「國產國用」目標。

吳秀梅表示，民眾如有意願參與疫苗臨床試驗，可至本平台詳讀臨床試驗個人意向書內容後，再決定是否登記，登記後不代表一定會成為受試者，僅將相關資料交由疫苗廠，民眾仍保有是否參與的決定權。

（中央社）