瑞典前總理在玉山論壇演講　稱「戰狼外交」讓中國自蒙其害

台灣周四（8日）舉行「2020年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」（2020 Yushan Forum：Asian Dialogue for Innovation and Progress），席間邀請澳洲前總理騰博（Malcolm Turnbull）、日本眾議員暨「日華議員懇談會」（日華懇）會長古屋圭司、丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）、瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt），召開視訊遠距記者會。 畢爾德稱，中國的壓迫性外交政策只會在各國招來反效果，而中國「戰狼外交」的最大受害者就是中國自身。

據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）於10月6日公布最新14國民調結果顯示，澳洲、德國、瑞典等九國民眾對中國的負面觀感創歷史新高，其中瑞典有高達85%民眾對中國持負面意見。

畢爾德除了在稍早的演說中提及人們面對如新冠肺炎（COVID-19）疫情等需要全球合作因應的挑戰，人為設置的政治障礙將影響每一個人外，他在記者會中也指出，歐盟持續提升與歐洲地區以外國家的實質關係，包括台灣，而瑞典等歐盟國家與中國的關係因人權、港版國安法等議題日益緊張。

他也坦言，歐盟在氣候變遷、投資協定等議題上，「歐盟仍必須跟中國合作」。

畢爾德提醒，真正引起瑞典人民反感的不是中國文化，而是中共的政策；中國的侵略性外交政策只會招來反效果，說起中國「戰狼外交」的最大受害者就是中國自身。

賴清德現身台灣方面當地時間10月8日舉行的「2020年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」。賴清德一一與現場的與會貴賓問好。 （陳卓邦／多維新聞）

賴清德稍晚也現身會場，致詞表示，台灣作為區域的重要夥伴，有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係，期盼未來持續加強與世界各國的交流，攜手打造更堅韌的未來。

賴細數台灣在疫情期間展現出的防疫能量，進一步指出台灣防疫的例證雖然說明台灣的公衛醫療有能力、也有意願為國際社會作出貢獻，但台灣並不以此為滿足，亞洲國家人民除了面對高齡化問題外，也要面對類似新冠病毒等各種新興傳染病所帶來的威脅。

賴清德強調，如同蔡英文一再重申，「台灣的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，台灣將以和平、對等、民主及對話四大原則，「面對來自專制政權的威脅」，也希望所有亞洲國家和台灣一起維護民主及區域的和平與穩定。

賴總結，台灣有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係，台灣作為區域的重要夥伴，台灣對於實現區域和平與繁榮的未來，絕對是不可或缺的。

與會政要包括台灣智庫台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、前印尼副總統卡拉（Jusuf Kalla）、前泰國副總理吉拉提（Kittiratt Na-Ranong）、前韓國外交部長韓升洲（Han Sung-Joo）、台行政院政務委員唐鳳及台外交部次長田中光等。台外交部長吳釗燮則現身晚宴致詞。