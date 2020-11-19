廣告稱可「立即提現」遭投訴　騰訊被控發布虛假廣告被罰款20萬

深圳市市場監督管理局近日發布通報，深圳市騰訊計算機系統有限公司涉嫌發布虛假廣告及使用絕對化廣告用語，罰款20萬元（人民幣，下同）。 據指，騰訊多次因涉嫌廣告違法遭深圳市監部門行政處罰，最近一次為今年1月，因廣告含有法律禁止性情形被罰款20萬元。

騰訊公司周三（18日）表示，此次被處罰的虛假廣告內容，屬於看點快報的現金福利活動，用戶下載「看點快報App」後可獲得總共6.2元，下載當天先領取0.88元，剩餘5.32元將在之後6天內發放完畢。由於騰訊在宣傳過程中使用「立即提現」的絕對化廣告用語，用戶因此投訴。

騰訊看點快報團隊表示，接到深圳市市場監督管理局南山監管局的問詢後，即時調整了相應廣告文案並接受處罰，看點快報將會以此為鑑，切實維護好網絡生態治理，為用戶營造更好的使用體驗。

用戶每日完成任務後可獲獎勵，並提取現金。（網絡圖片）

據深圳市監局官網公示信息統計，從2015年12月至今，深圳市騰訊計算機系統有限公司有21宗行政處罰，罰款合計120萬元。

《廣告法》第55條規定，發布虛假廣告的，由執法部門責令停止，並在相應範圍內消除影響，並處廣告費用3至5倍的罰款；若廣告費用無法計算或明顯偏低，則處20萬至100萬元以下罰款。此外，若2年內有3次以上違法行為，嚴重可被吊銷營業執照，撤銷廣告審批文件，1年內不受理其廣告審查申請。

（綜合報道）