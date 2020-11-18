中國首個城市管養機械人亮相鄭州高鐵站　以機械臂撿拾垃圾

周二（17日），中國首個「鄭州造」城市管養機械人出現在鄭州東站，該機械人可進行清潔工作，減輕了環衛工人的負擔。 據稱，「鄭州造」算法全部自主開發，整機零部件全部為「中國製造」，實現了智能機械人的有效國產化。

機械人「鄭州造」在鄭州東站西廣場作業。（河南日報）

上午，一個外觀灰白相間、富有科技感的機械人「鄭州造」，在鄭州東站西廣場作業。「鄭州造」用機械臂拾起地上的垃圾，完成中國首個在高鐵站投用城市管養機器人的「首秀」。有路過的旅客就表示，「整個過程不拖泥帶水，真是長了見識」。

「鄭州造」亦能夠最大限度減輕清潔工人的工作負荷，或將成為這一群體最大的「幫手」和「夥伴」。現場就有清潔工人表示，「小傢伙雖然是第一天加入班組，但大家都對它刮目相看，也充滿信心」。

據了解，「鄭州造」並非「舶來品」，而是由剛剛成立一年多的，中原動力智能機器人有限公司生產自主研發。公司聯合創始人兼CEO林杰表示，早前總理李克強到訪公司時指出「創新突破一定要在科學基礎方面打好基礎」，為此，公司加快完成城市管養機器人的最後調試工作，兌現了年底要在鄭州投用的承諾。「這款機器人真正做到了鄭州產、鄭州造」。據介紹，「鄭州造」在平地、台階、陡坡等地形均可通過，遇到緊急情況還可遠程控制操作。

國務院總理李克強早前在河南鄭州考察。（新華社）

林杰又表示，機械人「鄭州造」充滿電後，可以跑夠8小時。而在規定範圍內，機械人可以像「清潔工人」一樣自主行走，不需要提前設定線路。

（河南日報）