內地百強醫院排行榜　北上廣三大一線城市48間入圍醫院深圳零上榜

新冠肺炎疫情持續，內地城市的醫療綜合實力備受關注。復旦大學醫院管理研究所上周六（14日）發布《2019年度中國醫院排行榜》、《2019年度中國醫院專科聲譽排行榜》和《2019年中國醫院專科綜合排行榜》。內地《第一財經》梳理後，發現今年百強醫院分布在21個城市，其中北上廣三大一線城市的入圍醫院達48間，但四大一線城市之一的深圳仍然零上榜。

百強醫院的前十強分布在上海、北京、武漢、成都、廣州和西安，包括中國醫學科學院北京協和醫院、中國人民解放軍總醫院、中山大學附屬第一醫院、空軍軍醫大學西京醫院等。其餘百強醫院分布在21個城市，其中榜上98間醫院在直轄市和強省會城市，餘下2間入圍醫院分別是山東的青島大學附屬醫院和江蘇的蘇州大學附屬第一醫院。

百強榜單上的醫院基本都是知名大學的附屬醫院。廣東省衛生廳前巡視員廖新波分析，醫學院校的附屬醫院有教學和科研的任務，會吸收最先進的技術和前沿的事物，因此醫學水平相對較高。對於深圳醫院零上榜，廖新波則指，深圳近幾年發展快，吸引大量院校在當地興建校區，相信若干年後將有部分拔尖院校或醫院脫穎而出。

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排行榜顯示，百強醫院來自19個省份，仍有12個省份的醫院未上榜，包括河北、海南、山西等。由於頂級醫院較為集中，分布不均衡，不少患者會異地看病。來自海南儋州農村、現時在廣州工作的林先生透露，由於海南整體醫療水準與北上廣有較大差距，很多病症無法醫治，所以村民經常到廣州就醫。

為解決群眾看病難問題，內地去年印發《區域醫療中心建設試點工作方案》（下稱《方案》），在北京、上海等醫療資源富集地區遴選若干優質醫療機構，在患者流出多、醫療資源相對薄弱地區建設區域醫療中心，並選擇在河北、山西、遼寧、安徽、福建、河南、雲南、新疆8個省區開展試點建設。廖新波表示，建設區域醫療中心並非為了轉送病人，而是透過有實力的醫院幫扶下面的醫院提高水平，指導醫生的診斷、治療水平的提升。

（第一財經）