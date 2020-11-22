習近平籲加大應對氣候變化力度　推動《巴黎協定》全面有效實施

國家主席習近平22日在二十國集團領導人利雅得峰會「守護地球」主題邊會上致辭。習近平呼籲，各國要加大應對氣候變化力度，深入推進清潔能源轉型，構築尊重自然的生態系統。

習近平指，地球是我們的共同家園，要秉持人類命運共同體理念，攜手應對氣候環境領域挑戰，守護好這顆藍色星球。習近平提出3點主張。

第一，加大應對氣候變化力度。他說，二十國集團要繼續發揮引領作用，在《聯合國氣候變化框架公約》指導下，推動應對氣候變化《巴黎協定》全面有效實施，中方宣布中國將提高國家自主貢獻力度，力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。中國將堅定不移加以落實。

第二，深入推進清潔能源轉型。他說，中方支持後疫情時代能源低碳轉型，實現人人享有可持續能源目標。中國建成了全球最大的清潔能源系統，將推動能源清潔低碳安全高效利用，加快新能源、綠色環保等產業發展，促進經濟社會發展全面綠色轉型。

第三，構築尊重自然的生態系統。他表示，中方支持二十國集團在減少土地退化、保護珊瑚礁、應對海洋塑料垃圾等領域深化合作，打造更牢固的全球生態安全屏障。中方誠摯歡迎各方出席明年5月在昆明舉行的《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，期待大會為未來一個時期全球生物多樣性保護設定目標，采取行動。