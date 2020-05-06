【影射原子彈爆炸】廣告惹怒日本民眾　小米急刪片在Twitter道歉

手機廠商小米近期在海外發布了一則Redmi Note 9系列的廣告影片，片中展示手機快速充電性能時，有爆炸場景，被指影射二戰時期長崎原子彈爆炸，引起日本民眾強烈不滿。 小米隨後迅速在Twitter和YouTube刪除這段廣告片，小米日本（@XiaomiJapan）周三（6日）也在Twitter上發聲明道歉稱，尊重世界各地的用戶和文化，會努力防止類似事件再次發生。

小米Redmi Note 9廣告影片的爭議畫面，「胖子」（Fat Man）衝出屋頂飛上天空。（影片截圖）

小米Redmi Note 9廣告影片的爭議畫面，原子彈爆炸後出現蘑菇雲。（影片截圖）

爭議的片段出現在廣告影片第40秒左右，片中一名男子吃了壽司後隨即像充氣一樣變胖，然後衝出屋頂飛上天空爆炸，爆炸後出現一團蘑菇雲，蘑菇雲旁邊寫有FAST CHARGE（快速充電）。而爆炸的場地，有人指是東京淺草。

1945年投放在日本長崎的原子彈代號為「Fat Man」，因此片中的「胖子」被指有影射這枚原子彈之嫌，引發大批日本網民留言抗議和聲討。小米捱罵後，隨即在Twitter和 Youtube 將相關影片刪除。

小米日本也Twitter發布道歉聲明表示，這次對海外市場的最新產品促銷包含了未慎重考慮的內容，該視頻已經刪除。聲明又強調，小米尊重世界各地的用戶和文化，在生產宣傳新產品時，將更貼近用戶，並盡一切努力防止將來再次發生，解決問題。

小米廣告宣傳經常出現「失誤」。兩周前小米10青春版即將推出之際，小米副總裁常程在微博發文案稱「對面女生宿舍每個精緻打扮美女的背後都有一個窩」，暗示偷拍女生宿舍，被指涉低俗行銷。常程後來承認事件是其個人失誤，並稱已向青少年教育公益機構捐款10萬元。

去年夏天香港反修例風波期間，示威者以「五大訴求，缺一不可」作為口號。小米8月在微博上推廣其新產品紅米電視機，廣告圖片也打出了「五大平台，缺一不可」字眼，被部分網民指出這是「改編」自香港示威者口號。

當時官媒《環球時報》在微博以「缺腦如此，無藥可救」批評該廣告，小米隨即撤回「五大平台，缺一不可」的廣告口號，修改為「海量內容」。

2017年小米在高校招聘會上被指歧視日語專業出身的大學生，當事人秦濤後來在微博道歉。（微博）

值得一提是，2017年小米創新部曾在河南鄭州大學舉辦一場聲稱「專業不限」的招聘會，當時負責宣講的小米創新部總監秦濤卻在會上說，「如果你是英語或者阿拉伯語專業都可以來，因為我們有海外市場。如果你是日語專業的學生，那你可以走了，或者我建議你們去從事電影事業（暗指色情電影）。」

此言論激怒許多日語專業大學生，引發輿論批評。事件傳到國際後，日本網民也將事件升級到「反日」。小米公司後來以「發布不當言論造成惡劣社會影響」為由對當事人秦濤「通報批評」，同時強調小米絕不允許地域歧視。

（綜合報道）