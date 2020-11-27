日媒：中國北斗系統令美國GPS黯然失色

日媒近日發表文章稱，在全球195個主要國家中，北斗導航系統對其中有165個國家的首都的觀測頻率都要高於美國的全球定位系統（GPS）。

日本《日經亞洲評論》11月25日發文指，過去美國處在這項技術的前沿，1978年發射了組成全球定位系統的第一顆導航衛星。但是長期以來作為唯一選擇的GPS現在正被北斗衛星導航系統所超越。

文章披露，美國衛星信號接收公司Trimble導航公司的數據顯示，在世界上195個主要國家當中有165個國家的首都（佔85%），北斗衛星對其觀測的頻率要比全球定位系統高。

文章評論稱，自互聯網誕生以來半個世紀的大部分時間，美國一直是網絡空間中無可爭議的驅動力量，但是這個迅速增長的領域正在快速發生變化。在這個所有技術都被納入信息戰的時代裏，中國正朝着新的競爭領域邁進：太空、網絡，甚至被稱為「大腦優勢」的領域。

此外，在11月26日舉行的2020世界5G大會主論壇上，北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風表示，北斗的核心器件國產化率已經達到了100%。基礎產品實現了自主可控，並已出口至120多個國家和地區，比如新加坡，柬埔寨等；中國國產北斗導航型22nm晶片也已進入量產階段。

而在導航的精度方面，楊長風表示，北斗三號全球範圍定位精度優於10米、測速精度優於每秒0.2米、授時精度優於20納秒。除了精確的導航服務，北斗三號還可以提供國際搜救、地基增強服務等六類特色應用，是目前全球最強大的全球衛星導航系統。

在終端方面，今年上半年申請入網支持北斗定位的智能手機達到80%；華為、小米、OPPO、vivo等中國品牌大部分機型均支持北斗功能。此外，iPhone 12還成為首個明確寫入支持中國北斗衛星導航系統的蘋果手機產品。