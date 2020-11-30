澳總理要求中方道歉　外交部：阿富汗人的命也是命　澳洲應感羞愧

中國外交部發言人趙立堅周一（30日）發Twitter敦促澳洲對最近的戰爭罪指控進行調查，並配上一張澳洲軍人用刀抵着一名幼童喉嚨的圖片。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）此後要求中國就此事道歉，又稱中方應對有關帖文感到羞愧。 外交部發言人華春瑩同日在例行記者會上稱，阿富汗人民的命也是命，澳洲政府應該深刻反思，將兇手繩之以法。她還反問，澳洲要求中方道歉，是否想說明澳洲軍人冷酷地殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種罪行則無理。

華春瑩表示，澳洲政府應該深刻反思，將兇手繩之以法，向阿富汗人民道歉。（資料圖片）

華春瑩表示，部分澳洲軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，除了獲當地傳媒報道，更得到澳洲國防部確認。澳洲國防軍司令坎貝爾曾舉行專題發布會詳述調查報告，當中披露的細節令人震驚和毛骨悚然，包括將成年男子和男童集中槍殺或蒙眼割喉；將兩名14歲少年割喉後裝入袋中投入河流；要求新兵槍殺戰俘練習等。

她指出，上述殘暴的罪行受到國際社會一致的強烈譴責和聲討，澳方卻對趙立堅的帖文反應強烈，質疑澳洲是認為軍人冷酷殺害阿富汗無辜平民有理，而有人譴責這種行為卻是無理。

趙立堅在Twitter敦促澳洲對最近的戰爭罪指控進行調查，並配上一張澳洲軍人用刀抵着一名幼童喉嚨的圖片。

對於莫里森指中國政府應對有關帖文感到羞愧，華春瑩則反問，澳洲軍人在阿富汗殘殺無辜的平民，犯下如此殘暴的罪行，澳洲政府是否應該感到羞愧。