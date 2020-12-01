中國駐加拿大大使與孟晚舟通話：公道自在人心，正義必將來臨

中國通訊設備商華為高管孟晚舟在加拿大被捕已兩年，中國駐加大使叢培武早前與其通電話，表示「正義必將來臨」。

據中國駐加大使館12月1日消息，叢培武在11月30日與孟晚舟通話時，首先對其表示掛念。隨後他又強調，中國政府維護中國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，將繼續敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤做法，儘快做出將孟晚舟釋放的正確決定，並確保其平安回到中國。

孟晚舟的引渡聆訊案還在持續，11月23日，孟晚舟離開加拿大的家，前往當地法院出庭。（Reuters）

叢培武還稱，「公道自在人心，正義必將來臨！請你堅定必勝信念，繼續保持健康。我們期待你儘早平安回家。」

據悉，加拿大2018年12月1日應美國的要求，在温哥華機場逮捕了孟晚舟，美國希望將孟晚舟引渡到該國審理。2019年1月29日，美國正式向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。2019年3月1日，加拿大司法部決定就孟晚舟案簽發授權進行令。

2020年5月27日，加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院針對孟晚舟的引渡案做出裁決，判定孟晚舟的犯行符合「雙重犯罪」的標準，所以其引渡案將繼續下去。引渡案定於2021年4月結束。孟晚舟一方正在採取各種努力阻止引渡案。

自2020年10月下旬起，來自加拿大聯邦警察和邊境管理局的多名證人先後出庭，接受控辯雙方交叉詢問。

其中一名證人格拉夫（Vander Graaf ）在11月24日出庭作證時透露，在孟晚舟搭乘的飛機抵達前，聯邦警察與邊境管理局在機場召開了一個聯席會議。這個會議設計了「先檢查、後逮捕」的計劃，也就是先由邊境管理局對孟晚舟進行檢查，再由警方逮捕。不過究竟是誰牽頭此次會議目前還不清楚，與會人員也都沒有在工作筆記中記錄這次會議。