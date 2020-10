國安法｜中國駐加大使警告加拿大勿向港人提供政治庇護

中國駐加拿大大使叢培武周四(15日)要求加拿大政府,停止向逃避港區國安法制裁的香港人提供政治庇護,並指有關港人是「暴力罪犯分子」。 叢培武又駁斥加拿大總理杜魯多早前指控中國採取「脅迫外交」,他強調中方拘押加拿大前外交官康明凱及商人斯帕弗,跟華為副董事長孟晚舟遭加方扣押和應美國要求計劃引渡她的事無關。

叢培武表示,如果加方真正關心香港的穩定和繁榮、真正關心在港三十萬加拿大護照持有人的健康和安全,以及大量在香港營運的公司,應該支持對付暴力罪案的連串措施。他建議客觀和公平地看待香港發生的事情,確保不要干預中國內部事務和防止破壞中加關係。

對於中國「脅迫外交」一說,叢培武強調中方無進行強制外交,香港問題和新疆問題都與人權無關,純粹是中國內政,不容外界干涉。

根據加拿大移民和難民局官方數字,今年1月至6月,共有25名香港公民申請政治庇護,37宗個案待處理,較去年待處理的12宗個案大增三倍。(歐嘉樂攝/資料圖片)

反修例運動自去年六月爆發至今,已有逾一萬人被拘捕,不少被捕人士或曾參與反修例的港人選擇到「五眼聯盟」國家、德國等歐美國家申請政治庇護。

加拿大報章《環球郵報》(The Globe and Mail)報道,一對本港夫婦去年12月前往加拿大尋求政治庇護,至今年9月,二人收到加拿大移民及難民局(Immigration and Refugee Board of Canada)通知,接納他們的庇護申請,並將二人定義為「公約難民(Convention refugee)」。

根據加國移民和難民局官方數字,自今年1月至6月,共有25名香港公民申請政治庇護,37宗個案待處理,當時未有個案獲批。亦有報道曾指,根據加拿大移民和難民局的數據,於2014年至2018年期間,加拿大每年平均收到兩到三份香港公民的庇護申請,五年間只有一宗獲得政治庇護。

