澳總理指趙立堅發布「假照片」　華春瑩：插畫是依據澳國防部報吿

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱中國外交部發言人趙立堅有關澳軍人的推特（Twitter）配圖是「假照片」。對此，中國外交部表示，趙立堅發布的插畫是依據澳洲國防部的報告創作，反映了事實。

中國外交部發言人趙立堅11月30日在推特上發佈了一張澳洲士兵用刀抵着一名阿富汗兒童喉嚨的諷刺漫畫。此後，澳洲方面指責趙立堅發布「假照片」，還要求中國就此道歉。

12月1日，中國外交部舉行例行記者會，中國外交部發言人華春瑩回應稱，趙立堅發布的是插畫，繪製的插畫同偽造的照片，是不同的概念。這張插畫依據的是澳洲國防部已經證實的調查報吿，雖然是插畫，但反映的是事實。

接着華春瑩還展示了相關照片以及澳洲國防部的調查報吿。她稱，這些都是事實，有圖有真相，都是澳方自己發布的東西。而為什麼澳方一些人會對這個事情有着如此令人詫異的強烈反應？澳方倒打一耙、胡攪蠻纏，其真實目的無非就是想借這幅畫來轉移視線、迴避矛盾、轉嫁壓力，企圖把國際輿論對澳洲一些軍人殘殺阿富汗無辜平民的批評和譴責，轉換成對華示強和示硬。

華春瑩還提及她看到過一篇微信公眾號文章，題目是《我可以，你不可以，憑什麼？》，她表示有一些人總是抱着這種心態來對待中國。「比如說，在科技上，我可以擁有5G，你不可以；經濟上，我可以超過你，你不可以；輿論上，我可以公開攻擊你，公開支持『藏獨』，公開支持『台獨』，公開支持新疆分裂勢力，公開支持香港反對派和暴力違法分子打砸搶，但是你不可以。這種『我可以，你不可以』的心態，其實說到底反映了一些人一種莫名其妙、不可理喻的傲慢和虛偽。他們的真實目的就是要剝奪中方說出事實真相的權利。」

最後，華春瑩強調，在對待什麼是「虛假信息」這樣的問題時，中方希望有關人士能夠冷靜下來，進行一些理智思考，冷靜理性地看待中國和中國的發展。本着平等和相互尊重的精神共同維護雙方關係的健康發展，才是真正符合有關國家的根本和長遠利益。