世界第二大射電望遠鏡坍塌　中國FAST成唯一「天眼」

美國波多黎各阿雷西博（Arecibo）天文台發生坍塌事故，阿雷西博（Arecibo）射電望遠鏡塌，正等待拆除。 專家表示，此後，全世界在天文探索領域只剩中國FAST一隻「天眼」。

望遠鏡所有方美國國家科學基金會（NSF）當地時間12月1日確認，繼今年兩次嚴重電纜事故後，望遠鏡懸掛的接收設備平台當天墜落並砸毀了望遠鏡反射盤（天線）表面，目前無人傷亡，但望遠鏡很可能已不能再使用，重建是目前最可行的方法之一。

一位阿雷西博天文台的工作人員人此前表示，阿雷西博射電望遠鏡若失去功能，那麼全世界在天文探索領域，將只能依靠來自中國貴州的另一只「大眼睛」，500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）。

阿雷西博望遠鏡於1963年落成，整座望遠鏡由底層直徑305米的接收盤面，以及懸掛於此之上，重達900噸的接收平台組成。三個鋼筋混凝土高塔拉撐的18根電纜，幫助接收平台懸吊在盤面之上。

中國的FAST落成之前，阿雷西博望遠鏡是全世界最大的單孔徑望遠鏡，在電波天文學、大氣科學和雷達天文學等領域內有著重要的研究作用。歷史上，阿雷西博望遠鏡曾幫助搜尋危險的近地小行星，尋找外星生命的跡像，還發現了太陽系以外的第一顆行星。

1974年，為慶祝改造完成，阿雷西博望遠鏡還曾向距離地球25000光年的球狀星團M13發送了一串由1679個二進制數字組成的信號，稱為「阿雷西博信息」，其中包括人類DNA的化學元素序號和結構、人類外形，以及太陽系的信息等。

1974年發射的「阿雷西博信息」。（網絡圖片）

自2017年來，阿雷西博望遠鏡接連「受傷」。當年，颶風瑪莉亞帶來的強風導致430兆赫線路饋送斷裂並掉到主鏡盤上，損壞了接收盤面上38000塊鋁板中的約30塊。由於阿雷西博的觀測資料，主要依賴於位於圓頂中的饋送和接收器傳送，而不使用線路饋送，總體而言，瑪麗亞造成的傷害很小。

但今年阿雷西博受到的兩次損害。8月，熱帶風暴「伊薩亞斯」（Isaias）過境波多黎各，造成一根輔助電纜脫線，並在接收盤面上開了一道約30米長的口子，對望遠鏡的運作造成了很大的影響。但就在工程師們即將展開修復時，第二根主電纜又於11月6日掉落。本來，工程團隊預估，望遠鏡的結構能夠繼續承重，但新事故表明他們預估錯誤，可能危及修復人員的生命。因此國家科學基金會決定終止修復，並於11月19日宣布退役射電望遠鏡退役並拆除。

隨後，就是12月1日早上8點左右發生的坍塌事故。曾在阿雷西博天文台工作了26年的喬納森·弗里德曼（Jonathan Friedman）向美聯社形容了坍塌時的場景：「聽起來像隆隆聲。我知道那是什麼，我在尖叫。就我個人而言，我失去了控制......我無法用語言來表達。這是一種非常深刻、可怕的感覺。」

中國500米口徑球面射電望遠鏡↓↓↓

波多黎各大學行星宜居性實驗室主任，長期在阿雷西博天文台工作的亞伯·門德斯（Abel Mendez）表示：阿雷西博和來自中國貴州的FAST望遠鏡，被譽為地球射電天文學上的「兩只大眼睛」。「如果你在監測一個無線電頻譜較弱的來源，你需要兩個大的無線電望遠鏡：一個在白天指向某物，另一個在夜間指向某物。」

門德斯補充說：「我們現在唯一在做類似事情的地方是中國（FAST），而且（它）比阿雷西博還要靈敏......如果失去阿雷西博，你就失去了一天24小時監控微弱無線電信號的能力，現在我們只有一只眼睛了。」