布魯氏病｜蘭州受感染總人數增至1.05萬　短暫從業或居住亦要檢測

中國農業科學院蘭州獸醫研究所在去年11月發生大規模感染布魯氏菌病事件，蘭州市政府周四（3日）上午召開新聞通氣會，就事件善後處置工作進行介紹，指出截至周三（2日）已有3244人簽訂補償賠償協議。 據介紹，當地截至11月30日已累計79,357人次接受檢測，其中10,786人次重複檢測，68,571人實際檢測；經省疾控中心覆核確認，累計10,528人抗體陽性。為確保「應檢盡檢」，鹽場路街道從業人員及暫住人員，以及特定時間段在鹽場路街道區域短暫從業或者居住過的人員亦被納入檢測範圍，導致檢測人數大幅增長。

市政府召開新聞通氣會，就事件善後處置工作進行介紹。（澎湃新聞）

為科學規範開展免費治療，蘭大一院、省二院、市肺科醫院、市二院等4家定點治療醫院集中人員、時間、力量、資源，組建專家團隊設立專門診療室，為抗體陽性人員提供專業、優質的診療服務。目前累計已有1604人接受治療，包括門診治療1566人，住院診療38人，當前仍有2人正住院治療。

補償賠償工作方面，蘭州市11月24日對賠償協議進行細化並增設補充協議，明確蘭州生物藥廠為事件直接責任方，並承諾對後續出現相關症狀者做到應治盡治、免費治療、終身負責；民眾對新修訂的補償賠償協議普遍比較認可，簽約人數大幅增長，至周三已有3244人簽訂。當局續指，蘭州下一步將督促蘭州生物藥廠足額保障後續善後處置和補償賠償費用，並在年底前完成出城入園。

【話你知．布魯氏菌病】

布魯氏菌病（Brucellosis）由布氏桿菌屬細菌所引起，主要在動物間傳播，人類則是因食入被感染的乳製品，或經皮膚傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液、陰道分泌物、流產胎兒和胎盤而感染。人與人之間的直接傳播非常罕見。 資料指出，布魯氏菌病通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節或背部疼痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱，嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統。

（澎湃新聞）