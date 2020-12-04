視中國為「頭號威脅」　華盛頓大幅調整對北京情報預算

多種迹象顯示，美國似乎已將中國視為「頭號威脅」。據美官員披露，華盛頓將在2021年大幅增加對中國的情報預算。

據美媒《華爾街日報》報道，當地時間12月3日，美國官員披露，華盛頓本財年專門用於中國的情報預算將增加近五分之一。雖並未透露具體數字，但這些官員表示，在大約850億美元的年度情報預算中，對華情報支出正在上升，用以蒐集中國情報並分析其當前行動以預測未來走向。

這反應出中國已經成為美國不可忽視的國際力量，並且引發華盛頓越來越大的警惕與擔憂。美國國家情報總監（DNI）辦公室在一份聲明中指出，在2021財年預算對華支出增加了近20%。美國政府的2021財年從今年10月1日開始。

拉特克利夫的文章2020年12月3日在《華爾街日報》刊登。（網站截圖）

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）12月3日在《華爾街日報》刊文稱，中國對美國構成了自二戰結束以來的最大威脅。

拉特克利夫稱，中國的一些大型公共機構與知名企業是北京開展間諜活動的「偽裝」，其做法為「竊取、複製與替代」，拉特克利夫認為，中國企業從美國企業竊取知識產權後，將複製並取代美國企業。

他還談到中國試圖借5G技術限制美國及其盟友，危害國家安全，他呼籲華盛頓必須要做好與北京進行長時間對抗的準備。

拉特克利夫此前就曾多次在公開場合渲染中國威脅，但這次可能是他最後一次以美國國家情報總監的身份發表這樣的言論。美國當選總統拜登（Joe Biden）日前已提名中情局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）接替拉特克利夫。

不過，近期美國政府將中國視為「重要威脅」的態度基本一致。眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）在9月份的一份報吿指出，美國間諜機構未能應對中國構成的多重威脅，並呼籲重新調整資源，將重點更多放在中國。

隨着拜登成為美國當選總統，中美關係將如何發展備受關注。（Reuters）

報道指，多位美政府高級官員也在近日強調，中國是（美國）頭號安全挑戰，他們敦促即將上台的拜登政府維持對中國的關注。

美國國家安全司助理檢察長約翰·德默斯（John Demers）在2日表示，今年有一千多名在美國的研究人員隱瞞了與中國人民解放軍的關係，並在聯邦調查局（FBI）展開調查之後離開美國。他稱，中國特工已經瞄準即將上任的拜登政府。

對於德默斯的指控，中國外交部發言人華春瑩回應稱，「中國人說相由心生，希望美國不要把所有人都看成間諜。」她反問道，「為什麼美國自詡為強大的民主國家，卻對和中國交往如此不自信呢？」