【新冠肺炎】王軍志：6億劑國產滅活疫苗年內獲批上市

新冠肺炎疫情持續，科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士王軍志在第八次世界中西醫結合大會上表示，今年內將有6億劑中國產新冠肺炎滅活疫苗獲批上市。 據了解，截至周三（2日），全球在研疫苗合共214款。其中51款已進入臨床研究（中國有14款），進入三期臨床的有14款（中國6款）。而中國進入三期臨床的6款疫苗中4款為滅活疫苗。

王軍志稱，關於疫苗，未來一至兩周將有大消息公布。（武漢晚報）

王軍志表示，疫情初期以來，科研攻關組先後部署了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗5條技術路線並進行研發。

據介紹，滅活疫苗主要特點與天然病毒結構最接近，人類應用以後安全性可控。其次，滅活疫苗比較穩定、冷鏈運輸方便，可在2-8攝氏度下進行運輸。

王軍志說，滅活疫苗的整個研發、生產、質量控制及安全性、有效性評價標準比較成熟。中國採用的純化技術和質量控制技術比較先進、成熟，使抗原的純度達到95%以上。滅活疫苗製備出來後，經過多期臨床試驗以後，已初步得到良好的安全性和免疫原性結果。

王軍志又介紹，滅活疫苗必須在P3實驗室生產，如果需要大規模生產，其實驗室的生物安全保障和檢測技術必須要達到世界一流的水平。「這方面我們國家做得非常成功，所以這一次我們國家滅活疫苗能走在全世界的前面」。

（綜合報道）