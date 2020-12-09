應急管理部部長王玉普去世　享年64歲

據官方通報，中國應急管理部部長、黨委副書記、油氣田開發工程專家王玉普於12月8日逝世，享年64歲。

12月9日，中國工程院官網發布上述消息。資料顯示，王玉普自2013年3月任中國工程院黨組副書記；2015年5月4日任中國石油化工集團董事長、黨組書記；2018年3月起任中國應急管理部部長。

在任期間逝世，在中共官員中不多見。除王玉普外，此前中共十九屆中央委員鄭曉松、中共中央候補委員任學鋒、官慶在任期逝世。前一位於2018年10月20日晚墜樓身亡，後兩位分別於2019年11月3日、2020年3月6日病逝。

而王雲普自2018年3月19日出任應急管理部部長後，就因多次缺席公開活動，引發外界猜測。

自應急管理部成立以來，幾乎所有重要的會議和考察都是由負責黨務的黨組書記黃明出面。本應該負責具體事務的部長王玉普，除了2018年4月16日曾出現在應急管理部的掛牌儀式上，以及當年下半年的幾次部門會議出席不發言，幾乎沒在其他公開場合出現過。

此後不僅包括2019年3月中國兩會期間的「部長通道」，2019年3月21日江蘇鹽城市響水縣的天嘉宜化工有限公司發生重大爆炸事故，造成數十人死後，本應出面處理事故的應急管理部部長王玉普也仍不見蹤影。

2020年1月6日至1月7日的中國應急管理工作會議，王玉普也接連缺席。

對於王玉普的多次「隱身」，外界曾有多種猜測，包括其因為此前在石油部門工作可能涉嫌貪腐，或王玉普因身體有恙甚至可能患癌等等。