人大DQ｜全國人大常委會：對插手香港事務的美方人員實施對等制裁

美國財政部當地時間周一（7日）公布，就香港4名民主派議員被取消資格，制裁14名中國全國人大代表。 全國人大常委會發言人周三（9日）表示，美方以香港事務為藉口粗暴干涉中國內政的行徑極其卑劣，是典型的政治霸凌和雙重標準，中方予以強烈譴責，表示堅決反對。 發言人並強調，中方有關部門將對提出和推動涉港議程，插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員實施對等制裁。

14名被美方制裁的中國全國人大代表：

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發言人稱，香港事務純屬中國內政。中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法共同構成香港特別行政區的憲制基礎。全國人民代表大會授權香港特別行政區依照香港基本法規定實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治。全國人大常委會依據中華人民共和國憲法、香港基本法和《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，制定香港特別行政區維護國家安全法，是為了維護中國主權、安全和發展利益，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，保障香港長治久安和長期繁榮穩定、確保「一國兩制」行穩致遠。

發言人重申，堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干涉香港事務，將一如既往履行法定職責，依法處理香港事務。中國法律的尊嚴不容侵犯。

發言人又表示，中方反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。中方有關部門將對提出和推動涉港議程，插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員實施對等制裁。

美國財政部周一宣布制裁14名中國全國人大常委會副委員長，指他們涉及參與取消4名香港民主派立法會議員的資格。這項制裁將禁止14名中國官員本人與家屬入境美國，其在美國的資產也會遭到凍結。

（央視新聞）