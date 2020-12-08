美國制裁｜港府強烈譴責制裁　促停止以人權民主幌子干涉中國內政

美國財政部周一（7日）公布，就香港4名民主派議員被取消資格，制裁14名全國人大代表，全部為人大副委員長，包括身兼中央政治局委員的王晨，為首次有該職級人士涉港議題上榜。 港府今（8日）發聲明強烈譴責美國政府對14位人大常委副委員長實施所謂的制裁，並敦促美國政府立即停止為地緣政治目的，以人權或民主為幌子，干涉中華人民共和國內政。 發言人強調，美國政府的行徑令香港及全國人民感到憤慨，特區政府對此等不負責任的行徑予以強烈譴責，並敦促美國政府立即停止干涉我國的內部事務。

▼14名人大副委員長被美國制裁▼

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政府發言人說，美國政府官員和政客多月以來不斷利用在香港發生的事件惡意攻擊中國，批評是故意選擇無視香港的憲制秩序，即香港是中華人民共和國不可分離的部分，是直轄於中央人民政府、享有高度自治的特別行政區。

發言人強調，國家安全對每一個國家都至為重要，無論是單一體制還是聯邦體制的國家，國家安全事務均屬於中央事權，國家安全的執法工作亦屬中央管轄範圍。

批美國無視香港憲制秩序 明目張膽干涉中國內政

政府發言人說，鑑於香港面臨的國家安全風險日見突顯，特別是去年六月至今年初不斷升級的暴力和社會混亂情況，全國人大常委會在今年六月通過《香港國安法》，是及時、合理和非常負責任的決定。至於全國人大常委會於11月11日就關於香港立法會議員資格問題作出的決定，發言人強調，公職人員宣誓效忠國家制度、擁護國家法例是國際通例。對香港而言，《基本法》第104條明確規定立法會議員「必須依法宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。」

發言人表示， 美國政府明顯無視香港的憲制秩序和有關全國人大常委會所作出的決定的相關事實，任意實施的所謂「制裁」，屬政治操作及暴露其雙重標準，亦是明目張膽地干涉中國內政，違反國際法及國際關係基本準則。