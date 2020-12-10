加拿大外長批華「任意拘押」　中使館：拉幫結派施壓完全是徒勞

中國與加拿大關係自華為副董事長兼首席財務官孟晚舟被捕後持續緊張，針對加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及公民斯帕弗（Michael Spavor）先後在中國被捕，該國外長商鵬飛周三（9日）發表聲明，再次指摘中國搞「任意拘押」，中國駐加拿大使館對此表示強烈不滿和堅決反對。

孟晚舟事件後，中方以「涉嫌危害國家安全」為由拘捕加拿大前外交官康明凱（右）及商人斯帕弗（左）。（資料圖片）

中國駐加拿大使館發言人周四（10日）指出，一段時間以來，中方屢就涉加公民個案闡明原則立場。中方重申有關加國公民涉嫌危害中國國家安全犯罪，中方主管部門對其進行逮捕、起訴和審理純屬依法辦事，並保障其合法權利，根本不存在「任意拘押」，並強調加方企圖搞「麥克風外交」，拉幫結派向中方施壓的行為完全是徒勞的。

發言人又指，加、美兩國在孟晚舟事件中濫用雙邊引渡條約，將未違反任何加法律的無辜中國公民扣押逾兩年之久，加方的所作所為才是不折不扣的任意拘押；又指事實充分證明事件是一宗嚴重的政治事件，美國政府炮製它的真正目的，是為打壓中國高科技企業、阻撓中國科技發展。

發言人最後表示，愈來愈多國際社會和加拿大國內的有識之士對此都看得很清楚，加方扮演了美方的幫兇，負有不可推卸的責任。中方再次敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟平安回國。

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（中國駐加拿大使館）