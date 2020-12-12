朱鎔基長子朱雲來再現身　談中國經濟發展情況

前國務院總理朱鎔基長子、金融專業人士朱雲來近期頻繁現身，在中國經濟問題上多次發言。 朱雲來在12月5日至7日北京財經峰會上，對疫情後的中國經濟發展情況發表演說。

朱雲來表示，在當下全球新冠肺炎疫情嚴峻之際，中國因抗疫工作較為成功使得外貿經濟呈現較好增長。同時，中國在經過多年的經濟政策調整後，目前的資產規模已超過美國；他還指出，中國的消費額也將追上美國並持平。

朱雲來

朱雲來稱，目前中國的國際關係主要還是靠交流與共識，並堅持做好自己的事情。在經濟生產方面，朱雲來提到生產應「因市而定」，提高資產收益率比提高生產更重要。而在科技領域朱雲來稱要「守舊」，制定系統性和科學性的制度加以規範。

作為朱鎔基長子以及經濟圈內知名人物，朱雲來近期多次就經濟話題發聲。11月12日，朱雲來在中國媒體《財經》年會上指出，想要靠不斷印錢把經濟拉出泥潭是不可能。10月底，朱雲來在不同場合上強調，中國現在面臨的一個問題是財富如何管理，特別是長期投資。

醫護人員為朱鎔基慶祝92歲生日。（微博）

相比朱雲來經常露面，朱鎔基近來很少公開現身。最近一次有朱鎔基的消息，是10月23日92歲生日時，一張其身穿紅袍在醫院慶生的照片在網絡流傳。

（綜合報道）