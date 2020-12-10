國家衛健委等三部門：實現健康碼一碼通行　方便人員出行跨省流動

國家衛生健康委、國家醫療保障局、國家中醫藥管理局，周四（10日）聯合發布《關於深入推進「互聯網+醫療健康」「五個一」服務行動的通知》，其中要求實現健康碼一碼通行，切實方便人員出行和跨省流動。

通知指出，要推進「一體化」共享服務，提升便捷化智能化人性化服務水平；推進「一碼通」融合服務，破除多碼並存互不通用信息壁壘；推進「一站式」結算服務，完善「互聯網+」醫療在線支付工作；推進「一網辦」政務服務，化解辦事難、辦事慢、辦事繁問題；推進「一盤棋」抗疫服務，加強常態化疫情防控信息技術支撐。

通知要求，各醫院要提供多渠道掛號服務，暢通家人、親友、家庭醫生等代長者預約掛號的渠道，同時提供一定比例的現場號源，保留掛號、繳費、檢驗報告打印等人工服務窗口，配備導醫、志願者、社會工作者等人員為長者提供就醫指導服務。二級以上醫院要加快優化就醫流程，逐步實現在線健康諮詢、覆診、社區預約轉診等，引導患者有序便捷就醫。

各地要加快推進居民電子健康碼規範應用，對長者、兒童等群體合理保留線下人工服務，所有醫療機構在今年底前要開設為長者提供掛號、就醫等便利服務的綠色通道。同時，要建立無「健康碼」的綠色通道，通過使用自助流調機、手工填寫流調表等方式，協助沒有手機、確實無法提供健康碼的長者完成流行病學史調查。

通知要求，推動居民電子健康碼與金融支付碼、市民卡等「多碼融合」應用。各地要依托全國一體化政務服務平台，落實健康碼信息互認機制和規則，明確跨地區流動人員健康碼信息在各地區可信可用，切實方便人員出行和跨省流動，實現防疫健康碼統一政策、統一標準、全國互認、一碼通行。

醫療衛生機構要通過自助機具、線上服務、移動終端等多種途徑，優化線上線下支付流程，為患者提供多種在線支付方式時，要落實「互聯網+」支付政策，當參保人在本統籌地區「互聯網+」醫療服務定點醫療機構覆診、診察和買藥時，可以按照統籌地區醫保規定支付。

各地要擴大政務共享服務，加快推動省統籌區域全民健康信息平台與各級政務信息服務平台對接，推進政務服務事項應上盡上、一網通辦。便捷信息查詢服務，在全國范圍內推行衛生健康行業電子證照系統，逐步實現患者身份在線核驗及醫療機構、醫師、護士等信息公眾查詢，並推進基層減負服務，鼓勵各地在各類考核中應用電子健康檔案，逐步取消紙質檔案。

通知要求，各地要強化早期監測預警，改進不明原因疾病和異常健康事件監測機制，提高評估監測敏感性和準確性；健全完善傳染病流調分析平台，強化衛生健康與其他相關部門的信息聯動；鼓勵醫療衛生機構、符合條件的第三方機構搭建互聯網諮詢平台，為市民提供優質便捷的醫療健康諮詢服務，減少人員聚集，降低交叉感染風險。