央視曝內地多款兒童平衡車塑化劑超標　最嚴重超標300多倍

兒童平衡車近年在內地迅速流行。不過，官媒央視近日報道指，內地市面上不少平衡車含有有毒物質，或會損害兒童健康。

測試結果顯示，30款平衡車產品中，發現了9款產品含有塑化劑，最大值超出了國家玩具標準要求的300多倍。（央視）

報道指，長三角消保委聯盟專門開展了兒童平衡車的比較試驗，比較試驗總共涉及27個品牌的30批次樣品，價格從100多元（人民幣，下同）到800多元不等，基本上涵蓋了市場主流產品。測試項目主要涉及安全性能和指標，其中有毒有害物質測試是重中之重，比如嚴格限用的塑化劑鄰苯二甲酸酯是否超標。

測試結果顯示，30款產品中，發現了9款產品含有塑化劑，最大值超出了國家玩具標準要求的300多倍。部分產品的把手套、鞍座皮等兒童經常用手接觸的部位當中，也被檢出超出標準限值的塑化劑，超標最少的也超出了8倍多。

其中，品牌為「dodoto」的平衡車產品，甚至商標貼紙、把手套和鞍座皮當中都被檢出了鄰苯二甲酸酯含量超標，分別超標了70倍、100倍、170倍。而一款標稱為河北優誠車業有限公司的平衡車，在被檢出把手套鄰苯二甲酸酯含量超標20多倍的同時，還被檢出鉛含量超出國家標準規定限值的3倍多。標稱為邢台天碩科技有限公司生產的鳳凰兒童平衡滑步車，鉛含量也超標了3倍多，同時還被檢出重金屬鉻超標。

品牌為「dodoto」的平衡車產品，甚至商標貼紙、把手套和鞍座皮當中都被檢出了鄰苯二甲酸酯含量超標。（央視）

專家指，鄰苯二甲酸酯能夠滲出毒性，對兒童的發育有重大影響，如果長期接觸，可能會導致癌症或者其他疾病。在國家強制標準GB6675《玩具安全》中，要求適用於36個月及36個月以下兒童的玩具產品中，可觸及的玩具材料和部件，每三種塑化劑的總體含量不能超過0.1%。

此外，專家又指，重金屬一旦進入人體，會不斷累積，對肝臟腎臟都有重大危害，還會破壞兒童的生殖發育、智力發育、免疫系統等，長期接觸也可能導致癌症，甚至白血病。