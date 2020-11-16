教育部：中小學生視力不良率升至70.6%　近9成高中生視力不良

據央視報道，國家教育部對9個省區市中小學生在疫情期間的視力變化情況調研結果顯示，半年多來，被調查學生視力不良發生率從59.2%上升到70.6%，其中小學生視力不良率為61.6%、初中生視力不良率為80.3%、高中生視力不良率為89.3%。

報道指，當前，中國各年齡段青少年的近視呈現發病年齡早、進展快、程度深的趨勢。由於不少學生學業壓力增大，使用電子設備的時間也大大增加，而電子產品使用時間與近視發生可能性呈正相關。疫情防控期間，80%的學生每天都上網課，每天網課時間超過2.5小時的佔47.9%。

中國青少年近視率排在世界首位。（視覺中國）

據悉，近視已成為中國一個非常嚴峻的健康問題，在青少年中尤甚。據世界衛生組織統計數據顯示，目前全球約有14億近視人口，其中近半數在中國。早前一項數據指，如果未能採取有效的干預措施，2020年中國近視人群預計突破7億人，高度近視人群將達4000萬至5150萬人。

為防控兒童青少年近視，國家衛健委上周四（12日）發布通知，確定在北京、天津、上海、河北等全國182個區縣開展首批兒童青少年近視防控適宜技術試點，按照衛健委9月印發的《兒童青少年近視防控適宜技術指南》和《兒童青少年近視防控適宜技術試點工作方案》指導實施試點工作。

通知稱，近視防控適宜技術包括篩查視力不良與近視、建立視力健康檔案、培養健康用眼行為、建設視覺友好環境、增加日間戶外活動、規範視力健康監測與評估以及科學診療與矯治等7種。

《兒童青少年近視防控適宜技術試點工作方案》指出，試點地區將兒童青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核，簽訂全面加強兒童青少年近視防控工作責任書。試點地區要達到兒童青少年近視率呈下降趨勢，近視率在全省平均水平以下的目標。《兒童青少年近視防控適宜技術指南》則明確要求學校嚴格落實學生每學期2次視力監測制度。

（綜合報道）