【新冠肺炎】內地13日新增16宗確診病例　2宗本土病例均在黑龍江

據國家衛健委消息，內地周日（13日）新增確診病例16宗，其中境外輸入病例14宗（上海7宗，四川3宗，北京1宗，內蒙古1宗，浙江1宗，廣東1宗），本土病例2宗（均在黑龍江）。

據先前報道，黑龍江綏芬河市12月10日新增一宗確診病例，在11日的排查中又發現2名無症狀感染者。該市疫情防控應急指揮部上周六（12日）起宣布轉入戰時狀態，調整相關管控措施，包括嚴格交通管制，控制人員出入，小區實施封閉式管理等，解除日期另行通知。

截至12月13日24時，內地現有確診病例313宗（其中重症病例7宗），累計治癒出院病例81794宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例86741宗，現有疑似病例2宗。累計追蹤到密切接觸者887650人，尚在醫學觀察的密切接觸者7277人。

內地新增無症狀感染者9宗（均為境外輸入）；當日轉為確診病例1宗（為境外輸入）；當日解除醫學觀察6宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者197宗（境外輸入183宗）。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火在13日的記者會上向公眾介紹《冷鏈食品從業人員工作與居家個人防護指引》。（央視直播）

另據新華社報道，當前境外疫情持續蔓延，內地多個地方出現冷鏈從業人員確診病例，北京市疾病預防控制中心13日發布《冷鏈食品從業人員工作與居家個人防護指引》，指導冷鏈食品生產、裝卸、運輸、儲存和經營等環節相關從業人員做好個人防護。

指引指出，相關從業人員要做好工作期間個人防護，正確佩戴口罩和一次性手套，著工作服上崗，保持工作服乾淨整潔，必要時進行消毒。裝卸人員除遵循戴口罩等個人一般衛生要求外，搬運貨物前要穿戴工作衣帽和手套，必要時佩戴護目鏡和防護面屏，避免貨物表面頻繁接觸體表；搬卸來自疫情地區的進口冷鏈食品時，要全程規範戴好口罩，避免貨物貼近面部及用手觸摸口鼻，防止接觸到可能被病毒污染的冷凍水產品等。

此外，相關從業人員還應做好居家期間個人防護，注意開窗通風，外出回家後應將口罩、外衣、鞋帽等放置在特定區域，並規範洗手，未洗手前不要用手接觸口、眼、鼻。

（綜合報道）