國家發改委等8部門：減少速遞二次包裝　推廣電商包裹原裝直發

國務院辦公廳周一（14日）公布，國家發改委等8部門聯合發布《關於加快推進快遞包裝綠色轉型意見》，提到2022年將制定實施速遞包裝材料無害化強制性國家標準，全面建立統一規範、約束有力的速遞綠色包裝標準體系；電商包裹不再二次包裝比例達到85%，可循環速遞包裝應用規模達700萬個。 直到2025年，電商包裹基本實現不再二次包裝，可循環速遞包裝應用規模達1000萬個，速遞包裝基本實現綠色轉型。

《意見》提出，直到2025年，中國電商包裹基本實現不再二次包裝。（新華社）

《意見》由國家發改委、國家郵政局、工業和信息化部、司法部、生態環境部、住房城鄉建設部、商務部及市場監管總局聯合發布。《意見》明確，將加強電商和速遞企業與商品生產企業的上下游協同，設計並應用滿足速遞物流配送需求的電商商品包裝。選擇一批商品品類，推廣電商包裹原裝直發，推進產品與速遞包裝一體化，減少電商商品在寄遞環節的二次包裝。

《意見》提出，將推動重點地區逐步停止使用不可降解的包裝膠袋、一次性膠編織袋，減少使用不可降解膠紙；推動全國速遞業實現電子運單全覆蓋，大幅提升循環中轉袋（箱）、標準化托盤、集裝單元器具的應用比例；推廣使用低克重高強度速遞包裝紙箱、免膠紙箱；鼓勵通過包裝結構優化減少填充物使用。

中國電子商務的蓬勃發展成為速遞業務量增長的主要來源。（新華社）

《意見》又提出，將提升速遞包裝產品規範化水平，統一規定速遞封套、紙箱、包裝袋等規格尺寸、物理和安全環保性能；推動速遞包裝產品實現標準化、系列化和模組化，提高與寄遞物的匹配度，防止大箱小用，減少隨意包裝。

中國近年對速遞包裝的需求顯着增長，今年受新冠肺炎疫情影響，網上購物增速速遞業務量遠超去年。據國家郵政局公布，今年1月至11月，全國速遞服務企業業務量累計完成741億件，同比增長30.5%；僅11月，全國速遞服務企業業務量完成97.3億件，同比增長36.5%。