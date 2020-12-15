北京名人村遭強拆　教授絕食抗議　紅三代批新官不理舊賬推卸責任

北京昌平區香堂文化新村因住了許多名人而被外界關注。近日，該村被指「違建」遭北京當局強拆，引起廣泛關注。據報，該村居民、中國政法大學法學院教授楊玉聖周一（14日）起絕食抗議，他強調自己擁有「集體土地建設用地使用證」，應受法律保護，並重申鎮政府是「違法行政」，自己會繼續依法維權。 該村居民、中共前領導人陶鑄外孫張亮也在網上撰文稱，居民手上都有一份蓋滿縣、鎮、村政府紅章的紅頭文件，批評「新官不理舊帳」，把違法的責任推給居民。

報道引述楊玉聖稱，當局上周四（10日）派了9輛大型挖掘機和灑水車清拆香堂文化新村，大批手持防暴盾的保安和警員限制居民出入。當局先拆除位於西北9區和10區的6、7幢住宅，包括未有任何改動裝修的「毛坯房」、經查認定是長期無人居住或不交物業費的房屋，以及已與業主談好補償方案的房屋。

楊玉聖表示，包括自己在內的少數堅持依法維權的住戶，自周日（13日）起被停水停電；當局又在其屋外安裝監控設備，認為是對他的打擊和報復。他提出，按照民事訴訟法，法院應當以職權，告知有獨立請求權的第三人參加訴訟，但居民並未參與訴訟過程，質疑法院下發限期拆除通知書的程序違法。

他指出，自己於2016年在香堂村四區買下一套四合院，因為四區是香堂村宅基地所在地，因此沒有土地性質的問題。他的合約加蓋了村委會和崔村鎮政府的公章，還有昌平區國土局頒發的「集體土地建設用地使用證」。然而，鎮政府今年10月2日仍認定他的住宅屬於違建。

香堂文化新村位於昌平區崔村鎮，2019年10月，鎮政府突然貼出通知，要求業主自行拆除違規房屋並遷走，否則政府將予以強拆。今年10月10日，多輛吊車及拖車入村率先拆除部分空置房屋，且有大批警員到場戒備。

國務院前副總理陶鑄女兒陶斯亮，現任中國市長協會專職副會長兼女市長分會執行會長。（視覺中國）

據悉，不少中共高官後代是香堂文化新村的業主，包括國務院前副總理陶鑄女兒陶斯亮。陶斯亮之子張亮在網上撰文稱，21年前，香堂還是貧窮落後的小山村，母親應昌平一位副縣長之邀買下香堂的小院，存放祖父母陶鑄和曾志的手稿、書籍等。

已故著名詩人郭小川的女兒、中央新聞電影製片廠前編導郭嶺梅同是該村業主，她就產權問題長期帶領村民反抗，更曾帶頭寫下遺書。惟據網傳一份拘留通知書顯示，郭嶺梅因涉嫌「聚眾擾亂公共場所秩序」於12月5日被昌平警方刑事拘留。

香堂文化新村始建於1993年，當年為脱貧致富，村黨支部在崔村鎮黨委的支持下發展文化旅遊產業，採取村出土地、建毛坯房，外來居民出錢裝修的方式，於2002年前建成了3800多套別墅。該村曾獲得「首都文明村」和「文明標兵村」等一系列榮譽，也是中國國家3A級景區。

（綜合報道）