吉林農戶遭強拆房屋　獲賠700萬卻被控詐騙　服刑3年判無罪釋放

吉林四平市市民蘆志鋼，2015年被地產發展商吉林華宇有限公司（下稱華宇公司）強拆自家房屋，後經警方協調，發展商需向他賠償700萬元（人民幣，下同），並簽訂土地補償協定。惟華宇公司轉帳後立即以詐騙為由向警方報案。 蘆志鋼前年1月因犯契约詐騙罪被判囚12年，他不服上訴。吉林省高級人民法院上周五（20日）三審，以原判决、裁定認定事實錯誤、使用法律不當為由，撤銷一審、二審判決，羈押了3年的蘆志鋼被無罪釋放。家屬透露，下一步將準備申請國家賠償。

內地《澎湃新聞》報道，蘆家三代共14口人居住在四平市鐵西區平西鄉海豐村四組，以務農為生。直至2015年，華宇公司計畫在海豐村進行商業開發，村內多間民房陸續被強拆。同年10月3日凌晨，強拆隊突然闖入蘆家大院，手持棍棒、鎬把等工具破壞，除了房屋被拆、車輛損毀，蘆志鋼的父親更在混亂中從炕上摔地導致半身不遂，家中4個孩子的臉被玻璃劃傷。

蘆志鋼當下報案，並稱其遭遇非法強拆，共損失198萬元。他向警方提供相關線索，但一直未收到立案通知書及任何進展，於是上訪相關部門，後由四平市警察局鐵西分局處理。

經警方協調，華宇公司需賠償700萬元，同時蘆志鋼簽署一份《息訪承諾書》，承諾不再追究房屋被損毀等事，惟華宇公司轉帳後卻報案稱蘆志鋼詐騙。公訴機關指控稱，蘆父於2002年曾向時任海豐村會計李福春，請求更改《集體土地承包合同證書》上記載的內容，包括承包土地目錄、平均承包土地契约、承包土地經營權流轉登記等。

2018年1月，四平市鐵西區人民法院一審判決，認定蘆志鋼為騙取土地動遷安置補償款，持變造的承包合同與華宇公司簽訂集體土地徵收補償安置協議，騙領土地安置補償費逾444萬元，並以合同詐騙罪成判其入獄12年，罰款10萬元，安置補償費需全數歸還。雖然他不服上訴，惟四平市中級人民法院二審仍裁定維持原審判決。

他入獄後再次上訴。吉林省人民檢察院抗訴書和出庭檢察員認為，原判決、裁定認定事實錯誤、適用法律不當，蘆志鋼的行為不構成合同詐騙罪。檢方認為，涉案承包合同修改程序不符合規定，但記載事項是真實；在土地承包過程中，不能因村內未履行嚴格的續包手續，而取消農民的土地承包經營權。吉林省高級人民法院最終決定撤銷一審、二審判決，蘆志鋼被無罪釋放。

（澎湃新聞）