美國禁從新疆生產建設兵團進口棉花　指涉強迫勞動

美國國土安全部12月2日宣布，海關與邊境保護局的貿易辦公室將發出暫扣令（Withhold Release Order），扣留新疆生產建設兵團生產的棉花和棉花製品，指相關產品涉被扣維吾爾穆斯林的強迫勞動。

根據命令，任何從新疆生產建設兵團進口產品的美國公司需要證明產品不是因為穆斯林或其他少數種裔的強迫勞動製成。國土安全部表示，這是三個月以來美國第六次向新疆強迫勞動生產商品祭出禁令。

圖為2018年9月4日，中國新疆達坂城的再教育營。（路透社）

國土安全部署理副部長庫奇內利（Ken Cuccinelli ）表示，政府仍然正在研究全面禁止從新疆進口棉花。他形容，「中國製造」不只是代表原產地，更加是警告標籤，並稱美國人購買的便宜棉花產品如果是來自中國，有可能是由奴隸勞動製成。

海關與邊境保護局署理局長摩根（Mark Morgan）表示，每個美國企業與消費者都應該警覺中國於新疆地區的系統強迫勞動行為。他指強迫勞動是侵犯人權的行為，傷害無力反擊的工人，並將不正當競爭帶入全球供應鏈。

根據工人權益聯盟，新疆生產建設兵團控制新疆約三分一的棉花生產，佔全球約6%。美國財政部7月將新疆生產建設兵團列入制裁名單，禁止美國人和公司進行任何金融交易。海關與邊境保護局原本打算禁止所有來自新疆的棉花和番茄製品進口，但遭到貿易代表、農業部長和財政部長反對，最終收窄至禁止指定公司的產品進口。