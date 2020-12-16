新西蘭轉口風？　新外長：願意幫助澳洲與中國「協商休戰」

中澳因「漫畫事件」而緊張關係加劇。當地時間12月15日，據路透社報道，新西蘭新任外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）示，新西蘭願意幫助陷入不斷升級的貿易和外交爭端的澳洲與中國協商休戰。

新西蘭總理阿德恩早前曾就中澳漫畫事件公開聲援澳洲，對北京表示關切。（Reuters）

馬胡塔在接受採訪時說，「我相信新西蘭可能有機會創造不同的環境並促成對話嗎？是的，我相信。」

馬胡塔表示，主辦2021年的亞太經合組織（APEC）峰會為新西蘭提供了一個讓雙方坐在一起談判的機會。「我認為主辦APEC峰會將是一個很好的機會…...但是，雙方都必須願意走到一起，並在目前雙方存在分歧的一些領域讓步。」

此前，中國外交部發言人趙立堅11月30日在Twitter發佈一則諷刺漫畫，譴責澳洲士兵在阿富汗殘害平民及兒童的暴行，澳洲方面反映強烈，要求中方為此道歉。

12月1日，新西蘭總理阿德恩對趙立堅所發Twitter表示關切。她表示，該貼文是虛假且不符合事實的，因此引起了新西蘭方面的注意，並稱無論是美國、澳洲還是新西蘭，目前都緊密注視着與主要貿易伙伴中國的合作關係。

對此，中國外交部發言人華春瑩回應表示，對新西蘭提出關切感到詫異。她還說，「這件事情與新西蘭有關係嗎？難道是新西蘭同意並支持澳洲的行為？有關事件有圖有真相且澳國防部發表了針對此事的調查報吿，在事實與是非都很清楚的情況下，如果新方有需要，媒體、中方以及澳方均可向新方提供。」