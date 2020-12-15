傳中國批准限制進口澳洲煤炭　莫里森：違反國際貿易規則

中國官媒稱，中國政府已批准發電廠不受審批限制進口煤炭，但澳洲除外。澳洲12月15日敦促中國澄清相關報道，稱此舉違反貿易規則，不排除向世界貿易組織（WTO）提出起訴。

包括《環球時報》和財新網在內的中國媒體12月14日報道稱，中國最高經濟規劃機構國家發改委已批准發電廠不受審批限制進口煤炭，但澳洲除外。

據英國路透社報道，澳洲15日敦促中國澄清上述報道，稱如果報道屬實，將違反國際貿易規則。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，中國放棄進口澳洲高品質煤炭的任何舉動，都將對環境和貿易關係造成「雙輸」。他表示，中國減少從澳洲進口煤炭，將「對環境造成不良後果」。

莫里森接受媒體訪問時表示：「這是雙輸，因為澳洲的煤炭與其他國家的煤炭相比，其他國家的煤炭排放量比澳洲高50%。」

路透社指出，煤炭是澳洲的第三大出口商品，澳洲與最大貿易伙伴中國的外交爭端正日益惡化。

2020年5月，中國宣布對澳洲大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅,。澳洲威脅將就此事把中國吿到世貿組織。（Reuters）

據美國彭博社報道，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）12月15日說，他對有關中國正式禁止進口澳洲煤炭的報道「深感不安」。

伯明翰表示，如果情況屬實，這將「表明貿易行為存在歧視」。他接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp.）電台訪問時說：「今年以來，對華貿易的風險顯著增加。」

伯明翰又指，澳洲政府擔心中國的行動似乎與貿易協定的「文字或精神」不符。他說，澳洲非常接近向世界貿易組織（WTO）提出針對大麥關稅的訴訟，並正在考慮對訴訟開放煤炭的渠道。

報道指出，這是中澳兩國之間的爭端正在惡化的最新迹象。

據報道，今年10月，中國港口被口頭吿知不要卸載澳洲煤炭，導致50多艘載有澳洲煤炭的船隻在中國近海擱淺。

《環球時報》報道稱，中國國家發展和改革委員會12月12日似乎將這些限制措施正規化了。此前，為了抑制煤炭價格上漲，發改委批准發電廠不受限制地進口煤炭（澳洲除外）。