新華社：要治「崇美」「跪美」軟骨病　堅決鬥爭消除其影響

官媒新華社17日發表題目為《「崇美」「跪美」的軟骨病得治》的評論文章稱，美國「燈塔國」的形像已經坍塌，但中國有些人在精神上還沒有「站起來」，依然「崇美」「跪美」。 文章說，還批評稱，有人認為只要中國對美「打不還手、罵不還口」，就能換來相安無事，這是對這類是非顛倒、自喪志氣。文章稱，對這些人，必須堅決鬥爭，戳穿其畫皮，消除其影響，不讓錯誤價值觀蠱惑人心。

文章說，美國累計新冠死亡病例超過30萬例，黑人弗洛伊德「我不能呼吸」的痛苦呼救，美國政治極化的混亂局面，一些美國政客背信棄義、蠻橫無理的霸凌行徑，早已使所謂「燈塔國」的形像在世人心中坍塌。

文章說，「崇美」「跪美」者，往往是逢美必捧、逢中必貶，他們只問立場，不問是非，這些人他們樂於編織各種「美國童話」，甚至造謠傳謠也在所不惜，中國發展取得再大的成就，在他們眼中都不值一提。

文章指，這是因為一些人在精神上還沒有「站起來」，把美式價值奉為圭臬，對「世界霸主」俯首帖耳，思想上患了「軟骨病」，在鬥爭中甘當「投降派」，喪失了自信心，也失去了基本的判斷力。

文章稱，有人天真地認為，以利益換安全，靠妥協求自保，只要中國「打不還手、罵不還口」，就能換來相安無事。對這類是非顛倒、自喪志氣的謬論，對那些數典忘祖、助紂為虐的「跪族」，必須堅決鬥爭，戳穿其畫皮，消除其影響，不讓錯誤價值觀蠱惑人心。