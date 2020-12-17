中國「太極拳」申遺成功　列入非物質文化遺產代表作名錄

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第15屆常會，當地時間12月14日至19日在網上召開，評審57個國家申報的50個非物質文化遺產項目。 央視新聞報道，中國單獨申報的「太極拳」項目，12月17日經委員會評審通過，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

此外，中國與馬來西亞聯合申報的「送王船——有關人與海洋可持續聯繫的儀式及相關實踐」項目也在此次評審中列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。目前中國共有42個非物質文化遺產項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄（冊），居世界第一。

據介紹，太極拳自17世紀中葉形成以來，世代傳承，習練者遍布全國各地，並在海外廣泛傳播和傳承。太極拳蘊含陰陽循環、天人合一的中國傳統哲學思想和養生觀念。同時可以提升群眾健康意識、促進身心健康。

「送王船」則是廣泛流傳於中國閩南地區和馬來西亞馬六甲沿海地區禳災祈安的民俗活動。自15至17世紀形成以來，隨著「下南洋」和海上貿易，逐步從中國閩南地區傳播到東南亞地區。民眾通過祭海神、悼念海上遇難的英靈，祈求海上靖安、風調雨順、國泰民安。「送王船」同時也被中馬兩國的相關社區視為共同遺產。

（央視新聞）