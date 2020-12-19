美軍艦穿越台灣海峽　解放軍東部戰區批美刻意炒作台海問題

美國「馬斯廷」號驅逐艦（USS Mustin DDG-89）12月18日夜間穿航台灣海峽，這是美國軍艦今年第12度通過台灣海峽。 解放軍東部戰區12月19日回應稱，美艦刻意抬升台海問題熱度，嚴重危害台海地區和平穩定，中方對此表示堅決反對。

美國海軍第七艦隊稍早前公布，馬斯廷號通過台灣海峽，軍艦由北往南航行，經過台灣海峽之後，繼續往南面航行，強調今次是例行經過台灣海峽，以展現美國對自由與開放印太地區的承諾。

解放軍東部戰區隨後回應稱，已組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。東部戰區指，近期美艦不時穿航台灣海峽，並炒作渲染，刻意抬升台海問題熱度，唯恐台海風平浪靜，向「台獨」勢力「明送秋波」，嚴重危害台海地區和平穩定。

東部戰區表示，美方有關行為實質是軍事炫武加輿論誤導的「混合操控」，是以台為棋、以台做局的戰略自私，對此表示堅決反對，將時刻瞰視台海風雲並履行職責使命。

據了解，這次是美國軍艦今年第12次航經台灣海峽，上一次是在11月21日，貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG-52）由北向南航經台灣海峽，隨後持續向南航行。