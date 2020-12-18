山西女學生疑因早戀遭校長毆打　被迫寫不堪入目「性行為檢討」

近日，山西呂梁一名13歲女中學生小娟（化名）因「早戀」問題被學校校長在辦公室內毆打，並被迫寫下與男生在宿舍發生性行為的不雅「性行為檢討」。 事發後，小娟家屬多次帶其赴醫院驗身，診斷結果證實「處女膜完整」。目前，涉事校長已經被停職處理。

綜合內地傳媒報道，11月30日下午，小娟的班級老師向校長反映了小娟的「早戀」情況，包括多次在宿舍熄燈後，主動給男生開門、開窗讓男生進入宿舍，並共同在床上停留較長時間等。

當晚11時，校長將小娟帶到辦公室，詢問其是否有「早戀」行為，小娟否認後便遭到校長的毆打，毆打過程中校長恐嚇小娟「敢告訴家人就打死你」，被毆打一陣後小娟承認「早戀」一事，校長便命其寫下事情發生的具體過程即「性行為檢討」，檢討內容涉及非常露骨的男女之事，不堪入目。

事發後，小娟的家屬發現其身體多處淤青、頭部有外傷。而為了回應「性行為」帶來的風言風語，家屬多次帶小娟去醫院驗身，檢驗結果證實「處女膜完整」，小娟事後也表示，「性行為檢討書」是校長口述，自己執筆所寫。小娟的母親表示，保護不了孩子讓她很痛心，她認為該校長是變態，動機不良，並向校長索要20萬元人民幣的賠償金，「即使孩子再犯什麼錯，校長也不能打，打了就要賠償」。

臨縣政府周五（18日）通報「校長毆打學生事件」發生過程，指涉事女學生多次在晚上熄燈後11時左右主動開門或開窗讓王某某進入宿舍，並且在她床上停留較長時間。校長讓生活老師把女學生帶到辦公室核對情況，開始女學生不說實話，情急之下校長用地書筆筆桿打她的臀部，讓其寫了事情發生的書面具體過程。女學生家長及親屬得知後到學校要求校長給予經濟賠償，校長沒有答應。

至於涉事的校長，目前已經被停職處理，當局已組成聯合調查組進駐調查，有關情況正在調查處理中。事件一經流傳變引發網民熱議，有網民表

示：「這是刑事案件吧，故意傷害罪，還是打的未成年人」、「這陰影是一輩子的，要還孩子一個清白」、「校長門檻真低」。

（綜合報道）