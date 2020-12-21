被指涉嫌虛假宣傳　網紅主播李佳琦：競爭對手惡意行為

內地網紅主播李佳琦近期被指控涉嫌虛假宣傳商品。對此，李及其團隊表示，這是競爭對手不懂法、亂引法的惡意行為。

「李佳琦所售美容儀涉嫌虛假宣傳」相關詞條於近日登上社交平台微博熱搜榜單。有網友爆料稱，李佳琦直播間所售出的TriPollar品牌美容儀涉嫌虛假宣傳。

爆料者稱，李曾指該商品獲美國食品藥品監督管理局（FDA）「技術認證」，但FDA不會對一項技術進行認證，只是允許其上市，並未授予「技術認證」，並質疑李「為了錢，沒底線」。

對此，李佳琦團隊隨後回應，稱對該款產品進行了各項資質審查，確保符合國家相關規定後才進行直播推廣。

李佳琦方面表示，這是惡意競爭對手不懂法、亂引法的惡意行為，技術獲得美國FDA許可並非憑空捏造。而部分李佳琦粉絲也表示這是競爭對手對他的抹黑。

實際上，李佳琦已經不是第一次陷入輿論漩渦。2019年10月9日，李佳琦和助理在直播過程中，為展示某品牌鍋具不粘鍋，現場通過煎雞蛋進行驗證，卻發生了粘鍋。2019年11月2日，李佳琦回應稱：經過四五天的反覆實驗，發現問題出在使用這款不粘鍋時，沒有經過說明書上要求的「用前先放入水煮沸後倒掉」。

李佳琦今年曾多次獲官方肯定。據上海市崇明區政府官網此前發布的「2020年第一批特殊人才引進落戶公示名單」，李佳琦將作為特殊人才落戶上海。12月3日，媒體報道稱，李佳琦增補為上海市青年聯合會委員。此外，李佳琦還曾作為電商主播代表，進行了央視首場湖北帶貨公益直播。

近期，內地網絡帶貨爆出不少負面新聞。此前擁有7,000多萬粉絲的主播辛巴深陷「糖水燕窩門」：其銷售的一款燕窩產品，被職業打假人王海指出燕窩含量極低、成本不足1元人民幣，與糖水無異。辛巴事後向消費者進行3倍賠付，總計6000多萬元。