直播帶貨｜網紅售含西布曲明減肥食品　浙江警拘25人涉案金額上億

浙江省公安廳周四（17日）通報一宗網紅直播帶貨，結果減肥食品含違禁成分西布曲明的案件，並掀出背後一個生產、銷售有毒有害減肥食品的巨大產業鏈，涉案金額達上億元人民幣，共抓獲25名疑犯，其中首腦王某宇年僅21歲，包括她在內的15人已被依法採取刑事強制措施。

浙江省公安廳通報案件詳情。（網上圖片）

今年9月，台州市警方獲得線索，指有人通過網紅直播帶貨平台購買一款減肥食品，結果進食後反應不良，一查之下發現該食品缺乏國家批文及正規標識，更含有早在10年前就被國家食品藥品監督管理局明令禁止生產、銷售和使用的違禁成分西布曲明。警方進一步追查發現，該食品以直播帶貨方式，銷往北京、上海等20多個省市，數額巨大。

此後，專案組摸清了該犯罪團夥的整體組織架構，發現全國代理達逾60人，並查清其落腳點在河南新鄉、鄭州、開封、登封及安徽、雲南、浙江等地，最後成功鎖定所謂「生產工廠」。

日前，台州、路橋市區兩級公安機關會同市場監管部門，於浙江、安徽、河南、雲南4省7地實施統一收網行動，一舉搗毀以王某宇為首的團夥，並查獲2噸用於生產有毒有害減肥食品的原材料，以及10萬多片成品和製造工具。

其實，所謂「生產工廠」只是河南新鄉市輝縣一個小村莊的農家小院，現場機器設備骯髒不堪，原材料隨處堆放，一些正在製作的半成品更是存放在一個攪拌桶中，衛生環境惡劣。

所謂「生產工廠」只是河南新鄉市輝縣一個小村莊的農家小院，衛生環境惡劣。（網上圖片）

而王某宇則是「老總」，其15歲輟學後嘗試做微商，後來慢慢積累了名氣和粉絲，遂開始醞釀自己的「商業帝國」，並把目標鎖定有利可圖的減肥食品。

今年初，她購置生產設備和相關原材料，再透過黑市購入西布曲明，並全憑手感胡亂摻合一定份量的西布曲明到減肥食品中，製作十分非常隨意。同時，她租用了倉庫和辦公場所，並招聘銷售、客服及網紅同行直播帶貨，形成產、銷、服一體的完整渠道。

據了解，西布曲明是一種作用於中樞神經系統的食慾抑制劑，在醫學上可作為一種口服的減肥藥，但常有口乾、加強食慾、失眠、便秘等不良反應，也可能會出現心律不整、皮膚感覺異常、情緒化（如過度興奮、傷心）等罕見的副作用。此外，有部分人在使用西布曲明後可引致高血壓及脈搏跳動加快。

（中國消費者報）