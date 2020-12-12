台變性購物天后利菁驚傳退出娛圈？矢言轉戰內地挑戰帶貨女王地位

10年前為綜藝拚戰錯失內地直播堀起，台灣變性購物天后利菁今年7月收拾行李赴陸趕上百花齊放，她說：「台灣好多藝人來了，各自選擇不同平台，我進淘寶、吳宗憲擇抖音、周杰倫挑快手，我計劃用1年時間，拚出閃亮成績單。」

利菁自去年年底退出主持多年的《麻辣天后宮》後，在台灣已無主持任何節目，故被傳她已聲勢大不如前，要靠食老本甚至退出娛圈。對此，她啼笑皆非：

+ 8 + 8 + 8

疫情讓網路購物火熱，內地直播賣貨大腕每晚營業額動輒破億人民幣！今年7月，她跟著柴智屏赴陸，賣東西既然是利菁強項，當地又求才若渴，她開始接觸當地平台試水溫，她說：「10年前他們就來找過我了，但當時我手上有《超偶》、《麻辣天后宮》多個節目，根本動不了，放了他們很多次鴿子，沒想到多年後，我『帶貨女王』的封號被需求，寇乃馨、劉畊宏、宋新妮早一步來了，業績都破百萬人民幣，你說我該不該來？」

內地現在最紅的帶貨直播主叫薇婭，據悉每晚賺的錢超過千萬人民幣，幾乎是台灣藝人一日全部收的入總和，薇婭的背景跟利菁很似，一樣從素人出道，聲音沙啞，現在幕後團隊超過500個員工。利菁說：「她以聲啞聞名，現在來一個更啞的，剛開始是快手找我，但要我等1個半月組團隊，我等不及，跟淘寶合作了，趕雙12前試營運，沒想到台灣卻傳出我沒工作、吃老本等新聞，如果了解狀況，不會這麼傳我。」

34歲的薇婭是內地現時最炙手可熱的直播主，上星期更與劉德華的《拆彈專家》劇組合作直播，賣出66萬張戲飛。利菁矢言要挑戰佢地位：

+ 4 + 4 + 4

利菁說，內地瘋直播，每個明星多少都開自己的號，有些甚至什麼都不懂，就賣破億台幣，而周杰倫與快手合作，開場一首歌都沒唱，只是變魔術、和朋友閒聊，直播結束「抖內金」折合台幣卻高達1.4億人民幣：「他們很需要真的會賣東西的人，因為他們政令明定，不能取『天王』、『天后』，我就拐個彎，個人號取名『利菁的麻辣后宮』，知道要長期抗戰，我給自己1年時間，老公來了一陣，又回台灣去準備後勤事宜。」

她人在內地，最近還發生案外案，一名在汐止做案的盜賊被逮，她在限動上寫，能不能請分局長問問歹徒，有沒有偷過她一抽屜的鑽石？利菁說，「幾年前我還在購物台工作，專賣鑽石高檔珠寶，廠商會以很便宜的價格賣我，所以我收藏了一堆鑽石、包括2、30顆1克拉的，還有5克拉的黑鑽，最後都沒找回來。」

延伸閱讀：

漫威最新大片宣布：驚奇4超人、蟻人、驚奇隊長都回歸

謝忻地震趴地曝「邪惡視角」 她喊冤：絕對沒走光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】