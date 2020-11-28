直播帶貨賣假燕窩真糖水　內地網紅辛巴致歉並將退賠逾6000萬元

被稱為「快手一哥」的內地網紅主播「辛巴」早前捲入假貨醜聞，其在直播帶貨的一款「燕窩」，被質疑只是糖水，不但成份僅得0.014克「唾液酸」，而且包裝標籤亦顯示產品類別是「風味飲料」。 辛巴在周五（27日）晚發聲明致歉，指團隊決定優先維護消費者權益，召回在直播帶貨期間銷售的全部涉事產品，並且承擔「退一賠三」責任，總金額超過6000萬元（人民幣．下同）。

辛巴在直播時曾成功過濾出一些絲狀實物，並稱這些都是「燕窩」。（影片截圖）

辛巴在聲明中指，經檢測後該款「茗摯」品牌燕窩產品，在直播帶貨推廣銷售時確實有誇大宣傳，實為一款燕窩風味飲品，不應當作燕窩製品推廣。聲明提到，按照與「茗摯」一方的合作協議，對方要保證所提供的產品說明、介紹、圖片等信息資料不存在虛假，否則一切責任及損失均由品牌方承擔，「本應由品牌方與我方共同面對此次事件，但由於品牌方一直回避不見面，溝通不積極，方案不明確，所以我決定主動積極回應解決此次事件」。

聲明稱，現時提出一個先行賠付方案，召回在直播帶期銷售的全部「茗摯」品牌燕窩產品，並且同時承擔「退一賠三」責任。聲明表示，共計銷售有57820單，銷售金額為15,495,760元，共需先退賠61,983,040元。

另一方面，辛巴亦表示啟動內部整改升級，包括提高資格審查門檻、加強品質控制審查力度，並且會引入各行業的專家，與專業檢測機車、高等院校實驗室建立戰略合作等。

（綜合報道）