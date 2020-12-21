國家電網能源研究員：2026年5G基站將佔全社會用電量2.1%

由於5G基站功耗大，伴隨著5G基站的增加，其耗電量問題愈來愈引起重視。在近日舉行的「2020通訊產業大會暨第十五屆通訊技術年會」上，國家電網能源研究院能源決策支持中心博士、高級研究員高洪達指出，到2026年全部升級為5G後，將會達到2.1%，甚至高於數據中心（約2%）的耗電量水平。

高洪達表示，2019年中國5G基站耗電量在全社會用電量的佔比約為0.05%，到2023年，5G基站耗電量佔卻社會用電量的1.3%，短期內，5G基站引起三大電訊商（中國移動、中國電信、中國聯通）的電費增長並不明顯。但到2026年，5G基站耗電量佔全社會用電量的2.1%。屆時，電費成本佔三大電訊商營運成本的比例將顯著上升，電訊商將承擔較大的電費成本。

高洪達表示，到2026年，電費成本佔三大電訊商營運成本的比例將顯著上升，屆時電訊商將承擔較大的電費成本。（網上圖片）

但他也表示，由於技術的進步，5G基站的功耗可能會下降，未來實際耗電量佔比可能會低於預估值。「現在對於5G實際發生的電力需求預計趨於靜態測算，具體情況有待持續跟蹤、觀察……未來5G基站建設將遵循漸進式發展節奏，其耗電量總體增長速度適中。」

針對5G基站能耗高的問題，高洪達表示，電力部門通過多種形式的舉措以實際行動支持5G發展。例如，推動電力基礎設施共建共享、推動5G基站改轉供電為直供電、採取峰谷分時電價降低5G基站電費支出。

（綜合報道）