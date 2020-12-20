台陽明山水牛頻傳暴斃　官方籲避開牛活動範圍　防有病毒畜傳人

台灣傳媒周日（20日）報道，陽明山擎天崗的野生水牛群頻傳暴斃，據統計今年已有24隻水牛死亡。台北市動物保護處與獸醫專家已組成跨領域的團隊，針對水牛疫病診斷、評估，並呼籲民眾避開水牛的活動範圍，防止發生病毒畜傳人。 台北市議員耿葳表示，陽明山約有82隻水牛分散各山頭，以擎天崗最多，惟水牛不斷暴斃的狀況不尋常，死因待有關部門檢驗釐清。

報道指，動保處日前已邀請台大獸醫專業學院病理學專家劉振軒及中興大學獸學系牛病專家莊士德等12位專業人士檢測，體型較大的死亡水牛會在現場採樣後送去檢測。至於上周六（18日）陽明山公園管理處通報新增1隻小牛死亡，因該牛體型較小，動保處翌日已派員將屍體轉移至台灣大學獸醫專業學院作解剖檢驗。

陽明山水牛持續死亡引起關注，有人判斷是被凍死，或認為是草量不足導致水牛餓死。據報，死亡的水牛共通點除了有「頭頸反張」的神經症狀外，部分有骨盆凹陷現象，但目前未指向有人為毒害迹象，水牛實際死因仍待「農委會」家畜衛生試驗所檢驗剖檢判定。動保處表示，雖然先前的樣本已在採檢中，但不斷有牛隻死亡的事件發生，接受采檢的樣本持續增加，導致檢驗報告一直未出爐。

（綜合報道）