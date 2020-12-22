世界物聯網大會：中國物聯網產值佔全球1/4　5G用戶佔全球85%

2020世界物聯網大會周日（20日）在北京召開，大會組委會主席、國務院原參事、科技部原秘書長石定寰在做主題報告時介紹，中國是物聯網（IoT）應用實踐和創新開發最多的國家，中國佔到了全球物聯網產值的1/4左右；其中一個主要原因在於，中國已完成5G基站超70萬個，預計今年年產值超2萬億人民幣。

石定寰指出，縱觀全球物聯網發展現狀，各國發展非常不平衡，全球主要大國的企業都在積極搶佔物聯網先機，德國、中國、美國、法國、日本、新加坡、韓國等國在物聯網的工業製造等領域取得了較多的探索應用成果。不過，全球仍有40%的國家和地區還處在互聯網的初期階段，其中20%的欠發達國家尚未普及互聯網。

會上公布的數據指，中國的5G用戶已接近2億。（資料圖片）

他續指，全球還沒有任何一個國家構成完整的物聯網經濟市場和完整產業鏈體系。如果按照世界物聯網產業體系所覆蓋的17個行業領域計算，今年全球的物聯網產值大約15萬億美元左右，其產值平均增長率近23%。預期在2021年以後將有望達到30%，到2025年，全球物聯網產值有望達到30萬億元的市場體量。

在5G方面，全球移動通訊系統協會大中華區戰略合作部的總經理龐策在會上表示，目前全球有超過50多個國家的130多家營運商建設了商用5G網絡，但受疫情影響，大量項目沒法如期推進，甚至部分國家營業廳都無法開放，影響了5G用戶數的增長，目前5G網絡的用戶規模仍然低於預期。

他指出，疫情並沒有對中國的5G網絡建設造成太大影響，中國高達70多萬5G基站在全球佔比巨大，中國通過手機連接5G網絡的用戶已接近2億，佔全球比重更是高達85%，而在中國、韓國、美國之外，其他國家用戶規模最大的也只有1000萬左右。

（綜合報道）