華為推出「智慧屏S系列」電視　搭載鴻蒙系統宣稱「十年不過時」

12月21日，華為正式對外發布華為「智慧屏S系列」電視，搭載華為自研的鴻蒙作業系統（HarmonyOS）。華為消費者業務CEO余承東對該系列產品提出了「十年不過時」的目標，在業內尚屬首次。

鏡頭像素等硬件可「自我更新」

余承東在現場演講中表示，基於鴻蒙系統的底層技術，從S系列開始，智慧屏全品類可以做到十年內不過時，軟硬件具備「自我更新」的能力。以單模組配件的升級迭代為例，大屏上的攝影鏡頭像素、算力可以通過軟件方式進行迭代更新。

據《紅星新聞》報道，該產品已可實現遊戲、教育、看護、辦公等功能。如大屏上課、小屏操控或手機智慧屏之間的無縫銜接等操作。而據了解，在此次智慧屏S系列上，鴻蒙分布式軟總線技術可以打破多個硬件設備物理空間的限制，虛擬成一個個共享資源，這讓智慧屏的功能不僅侷限於看影片，未來可與華為生態中更多搭載鴻蒙系統的硬件設備進行分布式組網。

余承東表示，通過鴻蒙系統，華為智慧屏擁有了「功能無限延伸」的能力，可以擺脫部分硬件侷限，將家庭電子設備做重新組合。以和手機的互通為例，在智慧屏上安裝運行遊戲並與手機建立連接後，可以直接用手機替代遊戲手柄操控遊戲，同時還可以將手機通話轉移到智慧屏上，支援多方視像通話。

（綜合報道）