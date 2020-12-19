華為推出「鴻蒙」系統手機開發者Beta版　已申請註冊大量相關商標

華為日前正式推出HarmonyOS 2.0的手機開發者Beta版，據企查查App顯示，華為技術有限公司新增多項鴻蒙系統相關商標申請資料，狀態顯示均為「註冊申請中」。

近日新增申請的商標名稱包括HARMONYHILINK、HongmengConnect、HarmonyConnect、HongmengHiLink等，國際分類均涉及科學儀器。值得一提的是，華為早前已申請了大量鴻蒙、HARMONY、Hongmeng類商標，但目前狀態大多數仍處於「註冊申請中」。

現時HarmonyOS 2.0手機開發者Beta公測招募已開啟，公測設備支持華為P40、P40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、MatePad Pro，支持OTA升級，支持運行安卓應用。華為方面表示，HarmonyOS是面向萬物互聯時代的全場景分佈式操作系統，希望與合作夥伴、開發者共同打造面向該時代的超級終端體驗。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄則表示，今年已有美的、九陽、老闆電器、海雀科技搭載鴻蒙OS，明年計劃覆蓋逾40主流品牌1億台以上設備。此外，華為曾宣布鴻蒙系統將在明年4月面向內存128MB-4GB終端設備開源，10月後則將面向4GB以上所有設備開源。明年內，華為智能手機將全面升級支持鴻蒙OS 2.0。

（IT之家）